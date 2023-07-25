Потемневшие яблоки не опасны для здоровья и их можно употреблять в пищу. Такое заявление сделала врач-диетолог Елена Соломатина. Специалист отметила, что в составе яблок присутствуют ..

Потемневшие яблоки не опасны для здоровья и их можно употреблять в пищу. Такое заявление сделала врач-диетолог Елена Соломатина.Специалист отметила, что в составе яблок присутствуют полифенолы. При соприкосновении с воздухом эти ферменты начинают активироваться. Потемнение яблока происходит именно из-за этого, отмечает "Москва 24".