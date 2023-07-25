Вместе с другими победителями девочки отправятся в “Путешествие мечты” – они поедут на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Четвертый сезон Всероссийского

Вместе с другими победителями девочки отправятся в “Путешествие мечты” – они поедут на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Четвертый сезон Всероссийского конкурса “Большая перемена” завершился в детском центре “Артек”. В мероприятии приняли участие около 700 школьников 5-7 классов с разных регионов России, а также 200 гостей из других стран. Из 900 детей выбрали