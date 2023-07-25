Посетители площадки в Гостином Дворе оценят свои физические ресурсы.

Посетители площадки в Гостином Дворе оценят свои физические ресурсы.На площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе с 1 августа по 10 сентября расскажут о сохранении активности и здоровья. Интерактивная игра "Генератор долголетия" предложит отделить полезные привычки от вредных. В конце участников ждет совет от активистов проекта "Московское долголетие".На тематическом стенде можно подробно ознакомиться с программой. Члены клубов московского долголетия занимаются спортом и творчеством, посещают экскурсии, объединяются в сообщества по интересам.Посетители площадки в Гостином Дворе узнают свой биологический возраст. Для этого подготовлен экспресс-тест.Узнать о программе Московского урбанистического форума можно на .XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия. Площадки расположатся в парке "Зарядье", в спорткомплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.В "Манеже" с 16 августа по 10 сентября пройдет . Гостям расскажут о крупнейших транспортных проектах Москвы, строительстве новых станций и вокзалов.