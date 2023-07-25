Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой во втором роддоме Владимира. Там...

Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой во втором роддоме Владимира.Там продолжается большая модернизация. За последние два года учреждение полностью обновило мебель во всех отделениях, в каждое закуплена высокотехнологичная техника.Оборудование для кардиологического скриннинга, анализа кислотно-газового состава крови новорожденных, открытые реанимационные системы, аппараты ИВЛ и УЗИ, новые кювезы-трансформеры. В перспективе планируется закупка дорогостоящего портативного рентгенологического аппарата. Роддом активно внедряет у себя систему электронного документооборота. Сейчас готовится проект по организации санитарных блоков в палатах дородовОго отделения. Глава региона подчеркивает: нужно сделать всё возможное, чтобы женщинам было максимально комфортно в их положении, а мамам - в новом статусе.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Женщинам, конечно, важно, чтобы была душевая, чтобы был санузел рядом, а не на этаже, и по современным требованиям это, конечно, уже сильно устарело. Много здесь не сделаешь, потому что здание старого проекта и старой системы организации здравоохранения, но сколько сможем, столько и сделаем самых благоустроенных палат как в дородовом отделении, так и для тех, кто родили.Сергей Телегин, главный врач родильного дома №2 г. Владимира:- К нам приезжают из Московской области, из Ивановской области, из Нижегородской. Ну, скажем так, слава всегда про второй родильный дом шла хорошая. И мы стараемся, поддерживаем у себя всё для того, чтобы женщины оставались в нашем учреждении.