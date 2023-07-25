Во Владимирской области к июлю этого года выявлено около 8 тысяч преступлений. Общая раскрываемость составила 61%. Об этом рассказали в областной прокуратуре, где состоялось заседание

Во Владимирской области к июлю этого года выявлено около 8 тысяч преступлений. Общая раскрываемость составила 61%. Об этом рассказали в областной прокуратуре, где состоялось заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие. С основным докладом выступил прокурор региона – Иван Грибов. По его словам, под пристальным контролем находилась сфера здравоохранения. В частности, внимание надзорных органов