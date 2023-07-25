Компания «Владимирский Строитель» представлена выставке загородных домов и коттеджей. В Московской...

Компания «Владимирский Строитель» представлена выставке загородных домов и коттеджей.В Московской области проходит выставка загородных домов и коттеджей. В этом году она посвящена строительным технологиям — дома представлены с внешней отделкой и ландшафтным дизайном. Среди участников - и владимирская компания.Престижная всероссийская выставка домов «Open Village» в этом году собрала более 100 компаний. Здесь - только проверенные застройщики, работающие в сфере малоэтажного строительства. Участники представляют реальные загородные дома, полностью готовые к постоянному проживанию. Компания «Владимирский Строитель» - первая среди застройщиков города Владимира, кто участвует в этой выставке.Никита Морозов, менеджер компании "Владимирский строитель":- На выставке OpenVillage мы представим одноэтажный дом площадью 135 кв.м. из газобетонных блоков. Фундамент - монолитная плита с выводами под коммуникации. Кровля - металлочерепица, с полукруглыми коньками и снегозадержателями. Из гостиной имеется выход на просторную крытую террасу, где приятно проводить время с семьей и друзьями в теплую погоду. Одноуровневую планировку оценят те, кто выбирает комфорт, практичность и безопасность интерьера.Компания «Владимирский Строитель» успешно работает на рынке малоэтажного строительства уже 10 лет. Основное направление работы - загородные дома и коттеджи под ключ.Познакомится с работами компании можно на выставке «Open Village» с 14 по 30 июля и на сайте компании.