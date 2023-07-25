Жителя Коврова признали виновным в убийстве знакомого, который не отдал долг.

Жителя Коврова признали виновным в убийстве знакомого, который не отдал долг. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Страшное преступление было совершено осенью прошлого года. Ковровчанин находился в посёлке Восход, где распивал спиртные напитки в кругу собутыльников. Мужчина напомнил одному из приятелей про долг, но тот деньги возвращать не захотел.Начался конфликт, во время которого преступник избил знакомого, а после достал нож. Мужчина воткнул клинок в руку и грудь жертвы. Должник получил тяжелые травмы и умер на месте трагедии.Злодей перепугался и кинул нож в печь. Приятель помог завернуть труп в одеяло и положить в машину. Мертвеца выкинули по дороге в Вязники, рядом с поворотом на село Павловское. Убийца даже вымыл салон автомобиля, чтобы скрыть следы преступления.Впрочем, избежать наказания ковровчанин не смог. Правоохранители поймали преступника, и суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима.