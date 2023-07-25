Ксения Зоткина, региональный оператор проекта Билет в будущее рассказала, как подростку найти...

Ксения Зоткина, региональный оператор проекта "Билет в будущее" рассказала, как подростку найти свое дело.Выбрать путь в жизни и определиться с профессией - в этом школьникам региона теперь помогает проект "Билет в будущее". Он объединяет наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь подростку найти своё любимое дело. Чем этот проект принципиально отличается от других? И как стать его участником? Об этом в интервью Вестям рассказала Ксения Зоткина, региональный оператор проекта.