Парапсихолог Джулия Лу рассказала подробности личной жизни актрисы Екатерины Шпицы.

Парапсихолог рассказала подробности личной жизни актрисы Екатерины Шпицы.Впервые артистка вышла замуж за известного российского каскадера Константина Адаев. В этом браке у нее появился сын Герман. Правда, пара вскоре рассталась, хотя и поддерживает теплые отношения. Бывшие супруги регулярно отдыхают вместе с сыном и делают все, чтобы мальчик рос в атмосфере заботы и любви.Личная жизнь Екатерины Шпицы долго время была тайной. Она не афишировала свои романы, пока в ее жизни не появился фотограф Руслан Панов. Пара поженилась в 2020 году. То и дело супруги делятся в социальных сетях идиллическими снимками, однако парапсихолог Джулия Лу считает, что у актрисы в семье на самом деле не все гладко."У Екатерины с супругом сейчас достаточно сложные отношения. И это можно назвать началом конца. Пару может ждать расставание в 2025 году", – отметила эксперт.Джулия Лу также предположила возможное развитие карьеры артистки. По словам парапсихолога, Екатерина Шпица действительно талантливая актриса, но сказать, что ее ждут огромные перспективы, она не может."Пик популярности, востребованности Екатерину ждет через 2–3 года. Он продлится 5 лет при условии, если она справится с теми событиями в жизни, которые будут идти параллельно ее карьере", – отметила Джулия Лу.