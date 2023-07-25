Министерство строительства России выделит на ремонт набережной в Муроме 105 миллионов рублей.

Министерство строительства России выделит на ремонт набережной в Муроме 105 миллионов рублей. Проект благоустройства победил во Всероссийском конкурсе. Помимо набережной он включает Окский парк с прилегающей территорией.«Комфортная городская среда появляется во всех городах и районах нашего региона. Объекты, которые выбирают люди, украшают территории, а самое главное, востребованы жителями и гостями, как места, где приятно отдохнуть, заняться спортом, погулять с детьми», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.