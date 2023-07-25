Очередная группа добровольцев из Владимирской области отправилась в учебные подразделения Минобороны.

Очередная группа добровольцев из Владимирской области отправилась в учебные подразделения Минобороны. Контракт заключили более 50 жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации регионального центра.Военнослужащих напутствовали министр региональной безопасности Владимирской области Сергей Полузин, начальник штаба «Боевого братства» Сергей Ставер и руководитель городского отделения «Боевого братства» Владимир Семушин. Добровольцам посоветовали не терять уверенности, чётко следовать приказам командиров и пожелали вернуться живыми и невредимыми.