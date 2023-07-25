Объект появится на территории нового жилого квартала.

Объект появится на территории нового жилого квартала.Парящий мост станет основным элементом благоустройства двора-парка жилого комплекса в районе Марфино. В центре общественного пространства расположится площадь с фонтаном и большой елью.Специалисты монтируют металлические опоры парящего моста. Длина объекта составит 200 метров. Для его возведения необходимо около 60 металлических опор высотой пять метров каждая.На территории двора установят смотровые площадки с видами на Ботанический сад, игровые горки, уютные места для отдыха. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова."Вокруг моста, в самом центре квартала будут располагаться детские и спортивные площадки", – рассказала она.Площадь территории проекта – около трех гектаров. Из них два отдано под озеленение и авторское благоустройство.Например, площадь открытых и крытых спортивных площадок для баскетбола, волейбола и мини-футбола составит 2,5 тысячи квадратных метров. По всему периметру двора будет оборудована велосипедная дорожка протяженностью один километр.Также элементами благоустройства станут качели, беседки и перголы с креативной подсветкой. Специалисты высадят свыше тысячи деревьев и кустарников.Пятова напомнила, что мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно говорил о важности развития инфраструктуры в новых жилых комплексах. Это важно с точки зрения реализации концепции "город в городе", когда люди живут и работают в рамках одного района, подчеркнула председатель Москомстройинвеста.Креативное общественное пространство также в одном из новых жилых комплексов в районе Покровское-Стрешнево. Площадь парка превысит семь тысяч квадратных метров.Главной точкой притяжения общественного пространства станет сухой фонтан. В парке создадут рельефное пространство с перепадами высот. На холмах высадят кустарники и установят многоярусные зоны отдыха. В местах отдыха появятся лавочки, навесы и уютные беседки.Рядом с фонтаном появится детская площадка площадью 400 квадратных метров для детей от трех до 12 лет с батутом, качелями, горками и полосой препятствий. Специалисты приступили к бетонированию пешеходных лестниц и дорожек.