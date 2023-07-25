Народные приметы на 26 июля. Что категорически запрещено делать в день Архангела Гавриила, чтобы не...
Народные приметы на 26 июля. Что категорически запрещено делать в день Архангела Гавриила, чтобы не лишиться достатка и удачи.
26 июля 2023 года Православная церковь празднует Собор архангела Гавриила.
Он является исполнителем Божественной воли, был избран для благовещения Деве Марии о рождении у неё Сына Божия.
Праздники в честь Архангела Гавриила отмечаются три раза в год: Собор — 8 апреля и 26 июля, а также 21 ноября.
Другое название праздника Гавриил Летний. Про эту дату в народе говорили:
"Архангел Гавриил на поле хлебное вступил, а матушка-рожь поспела, к земле клонится, зерно золотом отливает, а с небес добрая сила слетает".
Что можно делать в праздник Архангела Гавриила?
- Принято ходить в церковь и молиться Архангелу Гавриилу.
- В этот день пекли пироги, подавали на стол и угощали всех нуждающихся.
- Нужно обязательно привести в порядок квартиру, дом, помыть полы, протереть пыль, уделить много внимания физическому труду.
Что нельзя делать в праздник Архангела Гавриила?
- Нельзя жадничать, проявлять скупость — удача покинет ваш дом. Потому не стоит отказывать просящим, а также уклоняться от помощи.
- На день Архангела Гавриила лучше не планировать важные совещания, сделки и другие дела, связанные с бизнесом.
- Нельзя ругаться и ссориться, особенно с членами семьи — к разладу отношений и большим препятствиям на пути.
Народные приметы на 26 июля 2023 года
Тёплый день без осадков — к тёплой и сухой осени.
Сильный дождь — к плохому урожаю.
Вечером много мошкары — будет много грибов.
Пчёлы с раннего утра отправились в луга и поля — к хорошей погоде.
Туча цвет изменила — к перемене погоды.
Ласточки летают на низкой высоте — поздняя осень.
Тёмные тучи — погода изменится.
Фото pxfuel.com