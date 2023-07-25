Новый рекорд России установили в Суздале. Все выходные там проходил один из крупнейших в стране...

Новый рекорд России установили в Суздале.Все выходные там проходил один из крупнейших в стране фестивалей трейлраннинга - знаменитый Golden Ring Ultra Travel.Официально зафиксирован "Самый массовый старт на дистанции 100 километров". В финальном забеге на выносливость приняли участие 575 атлетов. Самая длинная трасса ультрамарафона стала настоящим испытанием для элиты трейлраннинга. Спортсменов ждал невероятно сложный маршрут, который пролегал по лесам, полям, рЕкам и болотам. Победитель забега среди мужчин - один из лучших трейлраннеров России, уральский бегун Алексей Толстенко улучшил свой личный рекорд, пробежав сто километров за восемь часов сорок четыре минуты. Среди женщин первой к финишу пришла Антонина Юшина из Челябинска. Ее результат - девять с половиной часов.