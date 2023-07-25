Петушинский район и Борисовский район Республики Беларусь стали побратимами, сообщили в правительстве Владимирской области. Теперь районы будут партнерами в сфере экономики,

Петушинский район и Борисовский район Республики Беларусь стали побратимами, сообщили в правительстве Владимирской области. Теперь районы будут партнерами в сфере экономики, фармацевтики, смогут обмениваться товарами местных брендов. Так, в нашем регионе появится продукция Борисовского мясокомбината № 1, а в Беларуси – Покровские пряники из Владимирской области. В планах на будущее есть также сотрудничество в сферах