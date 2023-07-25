Адвокат артистки Елена Сенина заявил, что хирург Тимур Хайдаров нанял Александра Добровинского.

Адвокат артистки Елена Сенина заявил, что хирург Тимур Хайдаров нанял Александра Добровинского.Елена Сенина представляет интересы певиц Славы (Анастасии Славенской) и Любови Успенской. Королева шансона осталась недовольна работой хирурга в области ягодиц. По словам юриста, ее клиентке некогда было заниматься делом, поэтому все закончилось "на неприятном осадке".Мирное урегулирование было возможно и в случае с певицей Славой. Однако Тимур Хайдаров назвал своих пациенток "вымогательницами", и это сильно не понравилось обеим клиенткам Елены Сениной.Адвокат рассказала, что изначально процессом примирения руководила супруга Тимура Хайдарова, которая и владеет клиникой. Она связывалась с представителем Успенской и Славы, предлагая решить вопрос полюбовно. По словам юриста, договоренности были практически достигнуты, пока в дело не вступил адвокат Александр Добровинский, которого нанял хирург, видимо, предполагая судебные разбирательства.Елена Сенина отметила, что Анастасия Славенская готова подать в суд на Тимура Хайдарова за испорченную грудь и клевету."Если сейчас Хайдаров не принесет публичные извинения — для нас это первично — мы вынуждены будем принять соответствующие меры", – отметила адвокат в беседе с .Напомним, несколько дней назад Слава в личном блоге показала шрамы после подтяжки груди. Она рассказала, что осталась недовольна услугами, которые предоставил пластический хирург Тимур Хайдаров. "Не умеешь – не берись", – заявила артистка. На сторону врача встала Яна Рудковская и Филипп Киркоров.