Владимирскому приюту «Валента» нужна помощь с переездом, проведением электричества и воды. Актер и блогер Андрей Гликоген снял видеообращение к губернатору Владимирской области. Андрей

Владимирскому приюту «Валента» нужна помощь с переездом, проведением электричества и воды. Актер и блогер Андрей Гликоген снял видеообращение к губернатору Владимирской области. Андрей Гликоген (Карпов) приехал во Владимир как актер спектакля «Вот и свела судьба нас», который показывали у нас в городе. По словам блогера, приют обратился к нему за помощью с «информацией о том,