Пожарная охрана Суздаля отметила 205-летний юбилей. Пожарной охране Суздаля 205 лет. В...

Пожарная охрана Суздаля отметила 205-летний юбилей.Пожарной охране Суздаля 205 лет. В торжественной обстановке награды получили лучшие сотрудники Суздальского пожарно-спасательного гарнизона.Для гостей и жителей города работала выставка профессиональной техники. Желающие могли примерить боевую одежду пожарного и посмотреть фильм в формате виртуальной реальности о буднях спасателей. Свою историю пожарная охрана древнего города ведет с 1654 года. Первыми огнеборцами три с половиной века назад были стрелецкие отряды. Они не только тушили пожары, но и помогали справиться с эпидемией чумы, снабжая заболевших водой и уничтожая павший скот. Сегодня сотрудники пожарно-спасательного гарнизона защищают от огня памятники Владимиро-Суздальского музея-заповедника списка ЮНЕСКО. И мечтают переехать в новое депо.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Мы сегодня говорим о том, что проходим и заканчиваем процедуру проектирования, чтобы, наконец, родилось современное пожарное депо на территории города Суздаля, которое будет удовлетворять всем современным требованиям, куда можно будет поставить и высотную технику.