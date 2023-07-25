Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев принял участие в работе Президиума Совета законодателей РФ. Участники обсудили необходимые меры по скорейшей интеграции новых

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев принял участие в работе Президиума Совета законодателей РФ. Участники обсудили необходимые меры по скорейшей интеграции новых субъектов Российской Федерации в правовую систему страны и развитию Арктической зоны России. Одновременно с включением в состав федерации новых субъектов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области – началась