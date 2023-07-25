Председатель ЗС Владимирской области Владимир Киселев принял участие в заседании Президиума Совета...

Председатель ЗС Владимирской области Владимир Киселев принял участие в заседании Президиума Совета законодателей России.Интеграция новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в правовую систему страны. Этот вопрос обсудили на заседании Президиума Совета законодателей страны. В нем принял участие председатель Заксобрания области Владимир Киселёв.Сложные комплексные процессы переходного периода завершатся не к 26-му году, как планировалось, а уже до конца этого. Многие задачи выполнены, подчеркнула вице-спикер Госдумы, Ирина Яровая.Продолжение работы над проектами федеральных законов остаётся приоритетным. Владимир Киселёв отметил, что сейчас в этом направлении работать проще, поскольку у законотворцев есть подобный опыт после воссоединения Крыма с Россией.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Очень важно сделать так, чтобы уставные законы уставы областей - полностью соответствовали федеральному законодательству. Это законы, направленные на поддержку экономики, образования, здравоохранения, культуры и спорта.