В парке “Добросельский” проходит общая реновация спортивного комплекса. На днях тренажёры, которые ранее были демонтированы мэрией для планового ремонта, вернулись на своё привычное

В парке “Добросельский” проходит общая реновация спортивного комплекса. На днях тренажёры, которые ранее были демонтированы мэрией для планового ремонта, вернулись на своё привычное место. Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в парке был открыт ещё в 2020 году по нацпроекту “Демография”. Все это время тренажёрами активно пользовались местные жители, и пришло время для их ремонта. Игорь