«Россия 24» представляет показ нового документального фильма «Следственный комитет России. Новые...

«Россия 24» представляет показ нового документального фильма «Следственный комитет России. Новые регионы. Надежда на справедливость».Премьерный показ состоится 25 июля 2023 года в День сотрудника органов следствия Российской Федерации.Фильм подготовлен ООО «Фонд национального кино «Патриот» при участии Следственного комитета Российской Федерации, посвящен работе ведомства по расследованию преступлений киевского режима и повествует о деятельности ведомства в новых регионах нашей страны.Этот фильм о тех, кто, несмотря на опасность и риск для собственной жизни, стремится защитить права мирных граждан и реализовать принцип неотвратимости наказания.Следователи, криминалисты, эксперты – все они стоят на страже законности в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.Каждое уголовное дело для них - это не просто доказательства и процессуальные документы, это человеческие судьбы, семейные трагедии и надежда на восстановление справедливости.Смотрите фильм на телеканале «Россия 24» во вторник 25 июля в 23:05, 26 июля в 04:05 по московскому времени.