Из них 1 412 – во Владимире. Как сообщает Роспотребнадзор области, по сравнению с предыдущей неделей, рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах, кроме детей от 7 до 14 лет.

Из них 1 412 – во Владимире. Как сообщает Роспотребнадзор области, по сравнению с предыдущей неделей, рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах, кроме детей от 7 до 14 лет. Центр гигиены и эпидемиологии региона провёл 186 исследований. Обнаружены риновирусы, аденовирусы, сезонная коронавирусная инфекция. Заболеваний гриппом не выявлено. Специалисты напоминают: при плохом самочувствии нельзя посещать