Собрал он его под впечатлением от фильма «Брат-2»

13-летний школьник из Киржача Владимирской области собрал самодельный пистолет, но чуть не остался из-за него без пальцев. Собрал самострел он под впечатлением от фильма «Брат-2», сообщает Telegram-канал SHOT.Самодельное оружие он собрал из куска дерева, трубки и горючего вещества. И пошёл с ним играть во двор к друзьям. Там «пистолет» и взорвался у него прямо в руке, сильно повредив два пальца.Согласно информации, мальчика экстренно доставили в Москву, где врачи пытаются сохранить его руку в целости.