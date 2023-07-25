Серийный вор из магазинов во Владимирской области попался на краже женских сумок. В...

Серийный вор из магазинов во Владимирской области попался на краже женских сумок.В Межмуниципальный отдел МВД России «Муромский» не раз поступали сообщения от магазинов косметики и одежды о фактах хищения товара общей стоимостью более 40 000 рублей.На записях камер видеонаблюдения фигурировал один и тот же мужчина, который проявлял особый интерес к дорогому алкоголю, продуктам питания, парфюмерии и одежде. 11 июля, он, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавца, похитил с витрины две дамские сумки.Полицией был задержан неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 28-летний житель Мурома, который дал признательные показания, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области..Доказана причастность мужчины к совершению 15 криминальных эпизодов. Более того, установлено, что за мелкое хищение товара мужчина уже ранее привлекался к административной ответственности.Возбуждены уголовные дела по сатьям «Кража» и «Грабеж».Фото: https://www.pxfuel.com