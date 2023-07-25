Серийный вор из магазинов во Владимирской области попался на краже женских сумок.
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Серийный вор из магазинов во Владимирской области попался на краже женских сумок.
В Межмуниципальный отдел МВД России «Муромский» не раз поступали сообщения от магазинов косметики и одежды о фактах хищения товара общей стоимостью более 40 000 рублей.
На записях камер видеонаблюдения фигурировал один и тот же мужчина, который проявлял особый интерес к дорогому алкоголю, продуктам питания, парфюмерии и одежде. 11 июля, он, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавца, похитил с витрины две дамские сумки.
Полицией был задержан неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 28-летний житель Мурома, который дал признательные показания, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области..
Доказана причастность мужчины к совершению 15 криминальных эпизодов. Более того, установлено, что за мелкое хищение товара мужчина уже ранее привлекался к административной ответственности.
Возбуждены уголовные дела по сатьям «Кража» и «Грабеж».
Фото: https://www.pxfuel.com