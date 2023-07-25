Смотрите Вести в 14.30: Как идет модернизация роддома во Владимире.
Дамский угодник.
Слабость к...
Смотрите "Вести" в 14.30: Как идет модернизация роддома во Владимире.
Дамский угодник.
Слабость к дамским сумочкам, парфюму и дорогому алкоголю. Муромские полицейские задержали местного жителя за серию краж.
Перерождение.
Большая модернизация второго роддома Владимира продолжается. Какое новое оборудование закуплено для обследования и лечения малышей и мам?
Мещёрские зори.
Летние каникулы без телефонов и гаджетов. В Гусь-Хрустальном районе стартовала новая смена детско-юношеского слёта "Мещёрские зори".