Смотрите Вести в 14.30: Как идет модернизация роддома во Владимире. Дамский угодник. Слабость к...

Смотрите "Вести" в 14.30: Как идет модернизация роддома во Владимире.Дамский угодник.Слабость к дамским сумочкам, парфюму и дорогому алкоголю. Муромские полицейские задержали местного жителя за серию краж.Перерождение.Большая модернизация второго роддома Владимира продолжается. Какое новое оборудование закуплено для обследования и лечения малышей и мам?Мещёрские зори.Летние каникулы без телефонов и гаджетов. В Гусь-Хрустальном районе стартовала новая смена детско-юношеского слёта "Мещёрские зори".