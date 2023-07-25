Смотрите Вести в 21.05: Во Владимире утилизируют брошенные автомобили. Полвека без...

Смотрите "Вести" в 21.05: Во Владимире утилизируют брошенные автомобили.Полвека без капремонта.Рухнувшие потолки, полусгнившие крыши и полы... не смущают суздальских чиновников. Жители села Павловское требуют признать их дома аварийными.Через тернии...Шлагбаумы, ворота и брошенные как попало машины. Пожарная техника прокладывает себе дорогу по дворам областного центра.Расхламление.Срок хранения полгода, затем утилизация. С улиц Владимира продолжают вывозить бесхозный автохлам.