Смотрите Вести в 21.05: Во Владимире утилизируют брошенные автомобили.
Полвека без...
Смотрите "Вести" в 21.05: Во Владимире утилизируют брошенные автомобили.
Полвека без капремонта.
Рухнувшие потолки, полусгнившие крыши и полы... не смущают суздальских чиновников. Жители села Павловское требуют признать их дома аварийными.
Через тернии...
Шлагбаумы, ворота и брошенные как попало машины. Пожарная техника прокладывает себе дорогу по дворам областного центра.
Расхламление.
Срок хранения полгода, затем утилизация. С улиц Владимира продолжают вывозить бесхозный автохлам.