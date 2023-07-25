Сотрудники МЧС и госавтоинспекторы провели профилактический рейд по дворам, в которых затруднён проезд для пожарно-спасательной техники. Предпосылкой для проверки стал пожар, который

Сотрудники МЧС и госавтоинспекторы провели профилактический рейд по дворам, в которых затруднён проезд для пожарно-спасательной техники. Предпосылкой для проверки стал пожар, который произошёл поздно вечером 13 июля в доме №27 на Нижней Дуброве. Тогда в МЧС сообщали, что из-за припаркованных во дворе автомобилей пожарные машины не смогли проехать – к месту тушения попала только одна