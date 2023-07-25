Стало известно, кто во Владимире сможет заработать свыше 100 тысяч рублей. Любопытной информацией...

Стало известно, кто во Владимире сможет заработать свыше 100 тысяч рублей.Любопытной информацией поделился сервис по поиску работы «SuperJob».Специалисты отобрали самые высокооплачиваемые предложения июля в городе Владимире.В лидерах топа-5: архитектор-замерщик. Правда, ищут сотрудника с личным автомобилем и опытом работы в продажах. Компания предлагает зарплату до 150 000 рублей и компенсацию топливной карты.На втором месте - вакансия механика-наладчика. Работодатель обещает платить от 60 000 рублей. Указывается, что «успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы». Работодатель предлагает «бонусы, питание и служебный транспорт».На третьем месте – менеджер по закупкам с зарплатой от 55 000 рублей.В рейтинге высокооплачиваемых вакансий Владимира также значатся - заместитель директора по учебно-воспитательной работе с зарплатой до 60 000 рублей и менеджер по продажам, которому обещают платить 50 000 рублей.На заметку!Для сравнения: в Калининграде, Мурманске, Комсомольске-на-Амуре и Нижневартовске самые высокооплачиваемые — вакансии врачей.Фото: pxfuel.com