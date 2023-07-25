Российский врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала, в каком случае необходимо удалять зубы мудрости. В определенный момент они могут доставлять множество неудобств.
По словам ..
Российский врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала, в каком случае необходимо удалять зубы мудрости. В определенный момент они могут доставлять множество неудобств.
По словам специалиста, удалять зубы мудрости необходимо обязательно в том случае, если они растут неправильно или располагаются в неподходящем месте. Кроме того, лучше избавиться от них перед установкой брекетов, отмечает .