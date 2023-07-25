Теплый атмосферный фронт, по прогнозам синоптиков, принесёт во Владимирскую область грозы. Он...

Теплый атмосферный фронт, по прогнозам синоптиков, принесёт во Владимирскую область грозы.Он принесёт в регион обширные поля облаков, сопровождаемые кратковременными дождями.К вечеру они будут переходить в грозы. Что откроет дорогу более теплому воздуху.Поэтому завтра, в среду 26 июля, весь день будет облачным. Утром и днем ожидается мелкий дождь, ближе к вечеру ему на смену придет дождь c грозой.Воздух прогреется до 25 градусов.Ветер до 5 метров в секунду.Давление атмосферы от 740 до 748 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды26 июля по народному календарю этот день считается серединой лета.Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, тёплая и сухая.Если ласточки низко летают, осень будет долгая.И кое-где грачи уже начинают собираться в первые осенние стаи.Фото: https://www.pxfuel.com