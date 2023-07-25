Теплый атмосферный фронт, по прогнозам синоптиков, принесёт во Владимирскую область грозы.
Он...
Теплый атмосферный фронт, по прогнозам синоптиков, принесёт во Владимирскую область грозы.
Он принесёт в регион обширные поля облаков, сопровождаемые кратковременными дождями.
К вечеру они будут переходить в грозы. Что откроет дорогу более теплому воздуху.
Поэтому завтра, в среду 26 июля, весь день будет облачным. Утром и днем ожидается мелкий дождь, ближе к вечеру ему на смену придет дождь c грозой.
Воздух прогреется до 25 градусов.
Ветер до 5 метров в секунду.
Давление атмосферы от 740 до 748 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
26 июля по народному календарю этот день считается серединой лета.
Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, тёплая и сухая.
Если ласточки низко летают, осень будет долгая.
И кое-где грачи уже начинают собираться в первые осенние стаи.
Фото: https://www.pxfuel.com