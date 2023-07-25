Илона Броневицкая откровенно рассказала, что происходило с ее сыном месяц назад.

Илона Броневицкая откровенно рассказала, что происходило с ее сыном месяц назад.По словам артистки, они постоянно находились на связи, и скорую помощь Стасу вызвала именно она. Причиной плохого самочувствия звезда считает переутомление, так как до этого мужчина долго не спал.Дело было в субботу, именно поэтому скорая помощь доставила артиста в реанимацию, где дежурили врачи. Уже на следующий день певца перевели в палату терапии."Он просто реально очень устал: у него случился спазм", – рассказала Илона Броневицкая.В больнице Стас Пьеха провел несколько дней, врачи провели обследование и пришли к выводу, что все хорошо. По словам артистки, перед выпиской сыну заявили, что у него сердце, как у спортсмена!Илона Броневицкая пожаловалась на СМИ, которые выпустили новости с провокационными заголовками: мол, Стас Пьеха попал в реанимацию! По ее словам, именно так и рождаются слухи.Напомним, в середине июня внук Эдины Пьехи в личном блоге опубликовал снимок из кареты скорой помощи. Он рассказал, что его госпитализировали. Позднее стало известно, что певца увезли в кардиореанимацию.В медучреждении Стас Пьеха провел около недели. В личном блоге артист жаловался на строгий режим больницы и мечтал погулять.