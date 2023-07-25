Умер режиссер сериала Улицы разбитых фонарей Михаил Мамедов. Известно, что он скончался в Москве во время приема у врача. Мамедову был 71 год. По данным телеграм-канала Shot, 24 июля около трех ..

Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов. Известно, что он скончался в Москве во время приема у врача.Мамедову был 71 год. По данным телеграм-канала "Shot", 24 июля около трех часов дня Михаил вместе с женой Людмилой пришли на прием к врачу в поликлинику на Рижском проезде. Там у него заболело сердце. Прибывшей скорой помочь режиссеру не удалось. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность