Яркая программа праздника украсит афишу Суздаля, который готовится к своему 1000-летнему юбилею. Концерты фестиваля пройдут в течение двух дней. Открытие «ДжазМоста» состоится 29 июля в

Яркая программа праздника украсит афишу Суздаля, который готовится к своему 1000-летнему юбилею. Концерты фестиваля пройдут в течение двух дней. Открытие «ДжазМоста» состоится 29 июля в Суздале. Праздник, как и в прошлом году, будет проходить на открытых площадках в формате концертов-марафонов. На них выступят как молодые музыканты, так и опытные джазмэны. На Кремлёвском лугу гостей ждут