В городе Суздале будут судить женщину, убившую свою подругу. Стало известно, что в начале апреля...

В городе Суздале будут судить женщину, убившую свою подругу.Стало известно, что в начале апреля 2023 года уроженка города Бора (из Нижегородской области) решила навестить свою подругу, проживавшую в селе Суходол Суздальского района.После приезда гостьи приятельницы несколько дней распивали алкогольные напитки.В процессе потребления спиртного между подругами произошла крупная ссора.Злоумышленница схватила нож и с силой нанесла два удара в грудную клетку (и подключичную область) потерпевшей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, смерть жертвы наступила в результате наружной и внутренней кровопотери.Отмечается, что обвиняемая с места убийства скрылась, уехав домой - в Нижегородскую область. Там она и была задержана полицией.Как итог: уголовное дело направлено в Суздальский районный суд.Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com