13-летний мальчик почувствовал себя Данилой Багровым и сделал пистолет из куска дерева, трубки и горючего вещества. Но парень не успел впечатлить оружием своих друзей – оно вскоре взорвалось

13-летний мальчик почувствовал себя Данилой Багровым и сделал пистолет из куска дерева, трубки и горючего вещества. Но парень не успел впечатлить оружием своих друзей – оно вскоре взорвалось прямо у него в руках. Эту информацию «Шестому каналу» подтвердили в УМВД России по Владимирской области. Инцидент произошел вчера, 24 июля. По данным нашего источника, ребенок проживает