Владельцы личных подсобных хозяйств сообщают специалистам о заболевании животных. Ковровская районная ветеринарная станция в соцсетях информирует, что практически вся территория

Владельцы личных подсобных хозяйств сообщают специалистам о заболевании животных. Ковровская районная ветеринарная станция в соцсетях информирует, что практически вся территория Ковровского района попала в угрожаемую зону по АЧС. На территории проведут отчуждение свиней. Хозяев просят не скрывать поголовье, владельцам обещают денежную компенсацию. Запрещается продавать, вывозить, пересылать свиней и мясо непромышленного изготовления, а также отходы свиноводства,