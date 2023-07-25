В Нижнекамске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Хлопок случился на первом этаже, пишет. Сразу после начался пожар. На место сразу же прибыли экстренные службы. Двум жильцам ..

В Нижнекамске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Хлопок случился на первом этаже, пишет. Сразу после начался пожар.На место сразу же прибыли экстренные службы. Двум жильцам потребовалась медицинская помощь, пишет . По данным интернет-издания , 15 человек самостоятельно покинули помещение, еще девяти помогли пожарные.