В прокуратуру Владимирской области поступило 23 тысячи жалоб. Экватор пройден. Сегодня в...

В прокуратуру Владимирской области поступило 23 тысячи жалоб.Экватор пройден. Сегодня в прокуратуре области прошло расширенное заседание, посвященное итогам работы ведомства за первое полугодие. С середины апреля областную прокуратуру возглавляет Иван Грибов. По его словам, упор сделан на работу с обращениями граждан.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- О востребованности этой работы по решению социальных и иных проблем граждан говорят ежегодно увеличивающиеся цифры поступивших и разрешенных обращений. За шесть месяцев их поступило на 2 тысячи больше и составило более 23 тысяч.Только за первое полугодие 2023-го года по результатам проверок возбуждено почти 120 уголовных дел. Мерами прокурорского реагирования удалось погасить задолженность по зарплатам более 100 работников на сумму свыше 8 миллионов рублей. Обеспечен надлежащий учет аварийного жилья и лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, принимались меры по предоставлению им квартир и проведению капремонта в установленные сроки. Под самым пристальным контролем находилась сфера здравоохранения.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:Не снимаются с повестки дня проблемы льготного лекарственного обеспечения, соблюдения порядка оказания медпомощи, регулирования цен на жизненно важные медикаменты, оснащение больниц необходимым оборудованием и строительство медицинских учреждений.