Установленное во 2-м роддоме Владимира современное оборудование позволило проводить комплексные обследования малышей и в первые дни жизни выявлять патологии.

Установленное во 2-м роддоме Владимира современное оборудование позволило проводить комплексные обследования малышей и выявлять патологии в первые дни жизни. Так, более чем у 80 детей были обнаружены проблемы с сердцем. Ребятишек своевременно направили на лечение. Об этом губернатор региона Александр Авдеев сообщил в своём Telegram-канале.Сегодня сотрудники и пациенты роддома отмечают позитивные изменения, которые произошли в работе медучреждения за последние годы. Были закуплены самые передовые устройства и приборы на сумму свыше 100 млн рублей. В помещениях проведён ремонт, созданы условия для совместного пребывания молодых мам с детьми. На очереди – реновация дородового отделения.«Учреждение продолжает совершенствовать технологическую базу и мастерство медиков. Здесь отличный коллектив», - написал Александр Авдеев.