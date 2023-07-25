Анастасия Ракова отметила, что до конца года число центров московского долголетия превысит 120.

Анастасия Ракова отметила, что до конца года число центров московского долголетия превысит 120.В российской столице на регулярной основе проводятся всевозможные мероприятия на любой вкус и возраст: от дворового и районного уровня до масштабных фестивалей, привлекающих участников со всей страны и зарубежных стран. Москвичи могут каждую неделю посещать интеллектуальные, спортивные и культурные события.Так, с широким размахом горожане отметят четырехлетие центров московского долголетия. Жителей и гостей столицы любых возрастов социальные учреждения приглашают на тематический фестиваль, который продлится до 30 июля. Мероприятия в клубных пространствах будут проходить каждый день.Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, город может гордиться сетью центров московского долголетия, которая является одной из крупнейших в мире и лучшей по возможностям для здорового и интеллигентного досуга людей старшего поколенияЗаместитель главы столичного региона подчеркнула, что первый центр в Москве открыли в 2019 году, он располагается в Марьиной Роще. Сегодня в городе действуют уже 86 клубных пространств для граждан уважаемого возраста, а к концу года их число превысит 120, уверена чиновник."За весь прошлый год центры посетили более миллиона раз, а сейчас этого показателя мы достигли всего за полгода", – отметила Анастасия Ракова.Она также добавила, что за четыре года в центрах московского долголетия прошло более 250 тысяч различных мероприятий, в том числе, дистанционных. Примечательно, что организаторами выступали сами горожане "серебряного" возраста."Уверена, что для гостей площадок станет примером жизненная позиция и мотивация наших активистов. А сами они смогут познакомиться с другими участниками клубов и найти общие интересы", – заключила заместитель мэра Москвы.Самоорганизация является главной отличительной чертой центров московского долголетия. Посетители социальных учреждений самостоятельно создают клубы по интересам, а также инициируют мероприятия. Масштабный фестиваль с квестами, мастер-классами, соревнованиями и конкурсами тоже стал инициативой москвичей старше 55 лет.