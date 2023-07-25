Он называется «Владимирская земля-ХХI век». Особенность фестиваля в объединении ветеранов, действующих спортсменов и новичков. В спортивном празднике приняли участие около 200 человек. Как

Он называется «Владимирская земля-ХХI век». Особенность фестиваля в объединении ветеранов, действующих спортсменов и новичков. В спортивном празднике приняли участие около 200 человек. Как отмечают в Минспорте региона: самому маленькому спортсмену семь лет, а самому возрастному – 79. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: vk.com/ministerstvo.sporta33