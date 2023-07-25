47-летнюю жительницу Владимирской области обвиняют в убийстве, расследование уголовного дела завершено, сообщили в Следкоме. Убийство произошло 7 апреля этого года. По версии следствия,

47-летнюю жительницу Владимирской области обвиняют в убийстве, расследование уголовного дела завершено, сообщили в Следкоме. Убийство произошло 7 апреля этого года. По версии следствия, женщина приехала к своей знакомой в село Суходол. Подруги решили устроить ночевку с алкоголем. На утро после веселья между женщинами произошла ссора. Обвиняемая схватила нож и несколько раз ударила потерпевшую в грудь.