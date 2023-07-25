47-летнюю жительницу Владимирской области обвиняют в убийстве, расследование уголовного дела завершено, сообщили в Следкоме. Убийство произошло 7 апреля этого года. По версии следствия,
<a href="https://33live.ru/novosti/25-07-2023-v-suzdale-budut-sudit-zhenshhinu-kotoraya-ubila-svoyu-podrugu.html" target="_blank">В Суздале будут судить женщину, которая убила свою подругу</a> - 47-летнюю жительницу Владимирской области обвиняют в убийстве, расследование уголовного дела завершено, сообщили в Следкоме. Убийство произошло 7 апреля этого года. По версии следствия,
[url=https://33live.ru/novosti/25-07-2023-v-suzdale-budut-sudit-zhenshhinu-kotoraya-ubila-svoyu-podrugu.html]В Суздале будут судить женщину, которая убила свою подругу[/url] - 47-летнюю жительницу Владимирской области обвиняют в убийстве, расследование уголовного дела завершено, сообщили в Следкоме. Убийство произошло 7 апреля этого года. По версии следствия,