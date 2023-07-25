Уголовное дело рассмотрит Суздальский районный суд.

В Суздале женщине грозит 15 лет тюрьмы за жестокое убийство подруги. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.По версии следствия, 47-летняя уроженка Нижегородской области, которая жила в «ночлежках», либо на железнодорожном вокзале Владимира, в один прекрасный день отправилась в гости к подруге в село Суходол. От радости встречи подруги ушли в запой.«В процессе возлияний между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленница взяла нож и с силой нанесла два удара в грудную клетку и подключичную область потерпевшей. От полученных травм жертва скончалась», - пояснили в прокуратуре.Обвиняемая сбежала в Нижегородскую область, где её задержали полицейские.Уголовное дело рассмотрит Суздальский районный суд. Даме грозит 15 лет колонии.