Есть пострадавшие, сообщили в службе ГО и ЧС Владимирской области. ДТП произошло 24 июня ближе к двенадцати часам ночи. Машины столкнулись возле поворота на село Суворотское Суздальского

Есть пострадавшие, сообщили в службе ГО и ЧС Владимирской области. ДТП произошло 24 июня ближе к двенадцати часам ночи. Машины столкнулись возле поворота на село Суворотское Суздальского района. От удара легковое авто сильно помялось, вызволять людей из салона пришлось спасателям. В экстренной службе сообщили, что пострадал водитель и пассажир, какой из машин – не уточняется,