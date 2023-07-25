В городе-музее прошёл ежегодный ультрамарафон «Золотое кольцо ультра трейл 100». В зрелищном событии приняли участие 5000 человек разного возраста. Они соревновались в забегах на дистанции от 5

В городе-музее прошёл ежегодный ультрамарафон «Золотое кольцо ультра трейл 100». В зрелищном событии приняли участие 5000 человек разного возраста. Они соревновались в забегах на дистанции от 5 до 100 километров, детские забеги были рассчитаны на дистанции 1 и 3 километров. Впервые в рамках ультрамарафона некоторые участники могли преодолеть трассу длиной 30 километров. Она пролегла мимо