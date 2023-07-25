Последнюю партию молодняка кряквы выпустили недавно. 20 июля госохотинспекторы высадили 1400 утят в водоемы Владимирской области. Птицы будут жить на водоемах угодий Муромского, Собинского,

Последнюю партию молодняка кряквы выпустили недавно. 20 июля госохотинспекторы высадили 1400 утят в водоемы Владимирской области. Птицы будут жить на водоемах угодий Муромского, Собинского, Александровского и Киржачского районов. Всего с начала года на территорию региона высадили 6800 утят. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: Госохотинспекция области