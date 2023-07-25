В Вязниках будут судить мошенницу, укравшую деньги с чужой банковской карты. Перед судом...

В Вязниках будут судить мошенницу, укравшую деньги с чужой банковской карты.Перед судом предстанет 27-летняя местная жительница. Следователи ОМВД России по Вязниковскому району предъявили ей обвинение в краже, совершенной с чужого банковского счета.Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Стало известно, что в июне текущего года обвиняемая, находясь в гостях у своей матери, взяла у ее супруга банковскую карту, чтобы купить продукты.Но на этом злоумышленница не остановилась. Она решила перевести часть денег себе на банковский счет.Молодая женщина вернулась домой к матери и, воспользовавшись моментом, незаметно взяла мобильный телефон потерпевшего.С помощью онлайн-приложения банка, она перевела 14 000 рублей на свой счет, а потом «стёрла» историю операций.Уже в дальнейшем, вою вину обвиняемая признала полностью, а материальный ущерб возместила.Теперь жительницу города Вязники ждет суд.Пресс-служба УМВД России по Владимирской области также напоминает:«Если вы нашли чужую банковскую карту, не пытайтесь снять с нее наличные или расплатиться ею за свои покупки. За хищение денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств предусмотрена уголовная ответственность в виде максимального наказания - лишения свободы на срок до 6 лет!»Фото: pxfuel.com