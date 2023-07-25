Владимирцам на заметку: как многодетной семье получить денежную выплату на школьную форму? Конец...

Владимирцам на заметку: как многодетной семье получить денежную выплату на школьную форму?Конец июля и август - «горячая пора», когда родители уже начинают собирать своих детей в школу. Закупка обуви, школьной формы, канцелярии… Всё это требует достаточных денежных средств. И конечно, поддержка государства в это время вполне логична и приятна.Управления социальной зашиты по городу Владимиру напоминает многодетным семьям, что возможно оформить денежную выплату на школьную форму детям.Что для этого необходимо:1. Подать заявление через портал «Госуслуги», прикрепив к нему сканированную справку из учебного заведения, где обучается ребёнок.2. Кроме справки, подготовьте документы своих детей — СНИЛС, свидетельство о рождении. Они понадобятся при заполнении анкеты в заявлении.3. Откройте сайт gosuslugi.ru и войдите в свой личный кабинет.4. Выберите раздел «Выплата на приобретение школьной формы на обучающихся детей из многодетных семей».5. Нажмите кнопку «Начать», а далее выберите кто вы - «Заявитель» или «Представитель».Если вы родитель, то вы "Заявитель".6. Далее вводите данные ребёнка. После чего нужно выбрать каким способом хотите получить выплату: почтой или через банк.- Если через банк, то необходимы банковские реквизиты;- Если через почту, то выбираете необходимое почтовое отделение.7. Рассматривается заявление в течении 10 дней.На заметку!Во Владимирской области ежегодная денежная выплата многодетным семьям на школьную форму составляет 2 264 руб.Более подробно с размерами пособий и компенсаций в 2023 году во Владимире (и Владимирской области) можно ознакомиться на официальном сайте Управления социальной защиты населения города Владимира.Фото: pxfuel.com