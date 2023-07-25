Депутаты Госдумы приняли закон во втором чтении.

Владимирцам разрешать переводить деньги между своими счетами без комиссии. Депутаты Госдумы приняли поправки в закон во втором чтении.«Банки больше не смогут взимать с физлиц комиссию за перевод средств на принадлежащие им счета в других кредитных организациях. Также будет запрещено ограничивать размер и количество переводов в пределах 30 млн рублей в месяц», - пояснил депутат Госдумы от Владимирской областиКроме того, банки обяжут за 5 дней до окончания срока вклада бесплатно информировать об этом его владельца.